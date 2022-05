Su il sipario al "Delle Arti": presentata la stagione teatrale, tanti protagonisti

Dieci appuntamenti, dieci spettacoli che vedranno come protagonisti alcuni dei volti più amati della televisione, del cinema e del teatro italiano. La stagione 2022/2023 del Teatro Delle Arti di Salerno è presentata nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, dal direttore artistico Claudio Tortora, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, del delegato alla cultura Ermanno Guerra, del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo e delle dirigenti scolastiche del Liceo Classico Torquato Tasso, Carmela Santarcangelo e del Liceo Scientifico Francesco Severi, Barbara Figliolia.

Il programma

La rassegna avrà inizio ad ottobre. A tagliare il nastro della stagione numero 19 dell'unico teatro multidisciplinare della città, gestito dal Cos (Consorzio operatori dello spettacolo) sarà Stefano De Martino con lo spettacolo "Quasi on man show". La stagione prosegue poi con Biagio Izzo, Gino Rivieccio in "Rimettetevi comodi", Antonio Mila, Elisabetta Mirra e Adriano Falivene in "Mettici la mano", Francesca Marino in "Mina tribute - La mente torna". E poi ancora Carlo Buccirosso in "L'erba del vicino è sempre più verde", Lina Sastri con "Eduardo mio", Giovanni Esposito, Gennaro De Biase, Valerio Santoro e Chiara Baff in "A che servono questi quattrini", Giovanni Allocca, Angela De Matteo, Massimo De Matteo, Peppe Maiale e Francesco Procopio in "Il medico dei pazzi", per chiudere poi con Serena Pisa e Viviana Caggiano ovvero le "Ebbanesis" in "Così fan tutte" liberamente tratto dall'opera di Mozart.

Le scuole



Confermato anche per la stagione 2022/2023 il progetto Ptco "Studenti a teatro per un nuovo pubblico consapevole", che vede gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, incontrare il sabato pomeriggio i protagonisti degli spettacoli in cartellone, per poi assistere alla messa in scena della rappresentazione.