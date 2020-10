Bambini al teatro Ghirelli: festa con mascherina in onore di Gianni Rodari

Il progetto Young, con la cura artistica Morena Pauro, realizzato in collaborazione con le Nuvole, apre la stagione di teatro rivolta alle famiglie venerdì 23 ottobre 2020 a partire dalle ore 17 con l’evento "Rodari. 100 anni. 100 storie", un pomeriggio di festa - organizzato in tutta sicurezza seguendo scrupolosamente le vigenti norme su allestimento e sanificazione degli ambienti oltre che di accesso del pubblico (prenotazione e mascherina obbligatorie) - in occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari con tre performance dal vivo proposte in 90 minuti di spettacolo consecutivi.

Il programma

Il pomeriggio di incontri al Teatro Ghirelli sarà anticipato alle ore 16 dal percorso di formazione riservato a docenti di ogni ordine e grado e riconosciuto dal MIUR “RODARI. Una storia fantastica”, a cura di Salvatore Guadagnuolo e Peppe Coppola, che si propone di sostenere ed accompagnare il quotidiano lavoro dell’insegnante che, attraverso l’utilizzo del teatro e della grammatica della fantasia, potrà trovare strumenti utili per una didattica trasversale. La stagione artistica YOUNG riprenderà a gennaio fino ad aprile 2021 - con 11 titoli riservati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in giornate feriali con repliche alle ore 9.30 e 6 titoli per le famiglie nei pomeriggi di sabato alle ore 17 per completarsi nel mese di maggio 2021 con la messa in scena degli spettacoli preparati in classe per la rassegna "Maggio all'infanzia" quale conclusione del progetto Teatro Scuola Vedere Fare e - nel mese di giugno 2021 - con un progetto speciale dedicato a mamme e papà "Genitori narranti" dove figli e genitori possono incontrarsi e giocare intorno all’oggetto libro.

