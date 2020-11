Torna in scena "Rua Catalana": il progetto riparte in digitale al Teatro Ghirelli

L'approfondimento sulla drammaturgia catalana, previsto al Teatro Ghirelli di Salerno, riprende attraverso due serate evento in diretta Facebook . Gli spettacoli erano stati interrotti per le decisioni, assunte a livello nazionale e regionale, di contrasto all’epidemia da Sars Cov 19.

I dettagli

Domenica 29 novembre alle ore 19, andrà in rete (sulle pagine Fb di Casa del Contemporaneo, Teatro Ghirelli e Teatri Uniti) “Chiove” di Pau Mirò per la regia di Francesco Saponaro, prodotto da Teatri Uniti. Intodurrà il giornalista Eduardo Scotti, che per l’occasione ha intervistato il produttore Angelo Curti, il regista Francesco Saponaro e il cast. Domenica 6 dicembre alle ore 19, invece, (sempre sulle pagine Fb di Casa del Contemporaneo, Teatro Ghirelli e Teatri Uniti), sarà la volta di “Jucature” di Pau Mirò diretto da Enrico Ianniello, produzione Teatri Uniti. Ad introdurre questo mediometraggio sarà Andrea Carraro che per l’occasione ha intervistato il regista Enrico Ianniello e il cast.