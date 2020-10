Su il sipario al teatro Ghirelli: c'è la Rua Catalana

Da venerdì 16 ottobre (alle ore 20.30, sabato in replica alle ore 19) Salerno ospiterà – seguita da Napoli e Caserta - rappresentazioni, film, incontri che avranno come protagonista la drammaturgia catalana. Rua catalana, questo il nome del progetto, è realizzato da Casa del Contemporaneo Salerno, Nuovo Teatro Sanità Napoli, Mutamenti/TeatroCivico 14 Caserta. Il progetto - sostenuto dalla Delegazione del Governo Catalano e dall’Institut Ramon Llull – inaugura la programmazione del Teatro Ghirelli con un focus sulla fiorente produzione drammaturgica della Catalogna che ha trovato un importantissimo referente scenico in Italia ed in particolare a Napoli. Enrico Ianniello è stato ed è promotore e testimone di un dialogo internazionale tra artisti, nonché traduttore dei testi e, anche, talvolta, regista e interprete.

Quattro appuntamenti salernitani

Il Prestito, di Jordi Galcerán, diretto da Rosario Sparno e interpretato da Luca Iervolino e Luciano Saltarelli, produzione CdC, in scena il 16 e 17 ottobre. FEMMENE COMME A ME, di Pau Mirò, prodotto da Mutamenti/Teatro civico 14, sarà in scena il 31 ottobre con l’interpretazione di Michele Brasilio, Marina Cioppa, Ilaria Delli Paoli e Roberto Solofria, quest’ultimo anche alla regia. PLASTILINA, di Marta Buchaca, prodotto dal Nuovo Teatro Sanità è il terzo appuntamento del progetto sulla nuova drammaturgia catalana e sarà sul palco il 22 novembre. In scena Teresa Saponangelo, Ivan Castiglione, Vincenzo Antonucci, Mariano Coletti, Giampiero De Concilio e Arianna Iodice diretti da Mario Gelardi. Questi tre spettacoli del progetto hanno debuttato a luglio 2020 nell’ambito del NTFI. L’edizione salernitana di Rua Catalana, propone anche un quarto spettacolo: GIACOMINO E MAMMÀ, al Ghirelli il 7 e l’8 dicembre, una produzione Teatri Uniti in cui Isa Danieli è diretta da Enrico Ianniello, che ne è anche interprete. Inoltre - nell'ambito de "il club della lettura" – sono in programma anche due film: il 29 ottobre alle 18,30 sarà proiettato “Chiove” di Pau Mirò per la regia di Francesco Saponaro con Chiara Baffi, Enrico Ianniello, Giovanni Ludeno / Carmine Paternoster e prodotto da Teatri Uniti. Giovedì 19 novembre alle ore 18.30 alla presenza del cast sarà proiettato “Iucature” di Pau Mirò diretto da Enrico Ianniello. Premio Ubu 2013 come miglior testo straniero.

La foto che pubblichiamo è di Pino Miraglia