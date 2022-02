Teatro Ghirelli, su il sipario: spettacoli per bambini

Nuovo appuntamento al Teatro Ghirelli di Salerno, all’interno del Parco dell’Irno, con la rassegna Young dedicata ai piccoli spettatori: “DiSEGNOinSEGNO”, in scena sabato 12 febbraio alle ore 17.00 per tutti i bambini dai 3 anni in su.

La trama



Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. É il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo, di capirlo e di “spiegarlo” fin dalla sua nascita, da quando era piccolo “tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra, in un racconto che diventa fiaba…una storia “fantastica” ma allo stesso tempo assai reale.

L'altro appuntamento

Domenica 13 febbraio alle ore 18 sempre presso il Teatro Ghirelli reading teatrale “Salvador Dalì. Yo soy un genio!” a cura di Andrea Avagliano: un viaggio nella vita del celebre artista spagnolo, attraverso i suoi diari e le sue lettere. Fanno da contrappunto brani classici per chitarra nonché incursioni di standard jazz con Andrea Avagliano, Francesco Casaburi, Enrico Santoro; chitarra Vito Palazzo; allestimento scenico Pio Manzo; disegno luci Nicola Mariconda. La Compagnia sarà presso la Libreria Feltrinelli di Salerno venerdì 11 febbraio ore 18. Info e prenotazioni: 349 9438958 – teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it -.teatroghirelli.it