Su il sipario: ricomincia la rassegna Young al teatro Ghirelli

Il 2022 della rassegna Young, dedicata a bambini e famiglie al teatro Ghirelli di Salerno, comincia con una proposta che è metafora di un nuovo inizio, di trasformazione, di apertura gioiosa alla vita.

Il programma

Sabato 22 gennaio alle ore 17, Semino, prodotto dalle pugliesi La Luna nel Letto con la Scuola di danza Artinscena, porta in scena una storia delicata, dolce e sospesa come l’attesa per un semino che dovrà schiudersi, sperimentando i linguaggi del teatro fisico insieme alla narrazione e alle arti visive e alla musica che così bene comunicano anche con i piccolissimi dai 3 anni. “Lo spettacolo nasce dalla ricerca di forme alternative di educazione ambientale che ci piace chiamare forme di educazione sentimentale. Sentire la natura come parte di sé è il presupposto per maturare una vera e propria affettività verso l’ambiente", dichiarano Katia Scarimbolo, autrice del testo, e Michelangelo Campanale, regista. La rassegna proseguirà con altri 12 appuntamenti, fra repliche per scuole e famiglie fino alla primavera 2022. "Un impegno costante, e mai interrotto, con lo sguardo rivolto a bambini e famiglie - dichiara Morena Pauro, curatrice artistica Young - ma anche in affiancamento del percorso curriculare di studenti e docenti di Salerno, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie, per costruire una proposta di fruizione teatrale che sia strumento culturale di una ricerca personale e collettiva, individuale ma condivisa. Dove ci si emoziona, ci si diverte ma anche ci si interroga sui grandi temi di tutti”.