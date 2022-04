Al teatro Giuffré “È la fine del mondo”: in scena il nuovo spettacolo comico

Domenica 24 aprile 2022, alle ore 20.30, il Teatro Sociale “Aldo Giuffré” di Battipaglia ospiterà la compagnia teatrale “Attori per Caso”. In scena “È la fine del mondo”, il nuovo spettacolo comico scritto e diretto da Luca Landi. Il cast è formato dallo stesso Landi, accompagnato da Ludovica Ferraro, Benedetta Gambale e Francesco Mondelli. Sono presenti, inoltre, le voci di Claudio Lardo, Ilaria Cuomo e la partecipazione straordinaria in voce di Antonella Morea.

Lo spettacolo

L'espressione "è la fine del mondo" viene utilizzata nel linguaggio comune con due significati completamente opposti: uno è letteralmente la catastrofe; l'altro è un modo di apprezzare positivamente una determinata cosa, usato di frequente nel napoletano con la tipica espressione "è 'a fine do' munno!". Ma cosa è davvero la fine del mondo? Quale dei due significati viene preso in considerazione nello spettacolo? Paradossalmente entrambi, ma ad emergere è il lato terrificante di un'ipotetica catastrofe mondiale. Nella vicenda, la situazione viene affrontata da una coppia di sposi di ritorno dalla luna di miele. C'è anche una coppia di fidanzati in procinto di sposarsi, entrambi con un passato impegnativo, ma con il sogno di un futuro da vivere insieme. Dietro un mix di situazioni paradossali, equivoci e gag esilaranti si celano bugie, secondi fini e insicurezze, tipiche della fragilità umana. La commedia è impreziosita dalle musiche originali del Maestro Roberto Marino e dalla partecipazione in voce di Antonella Morea, attrice celebre nel panorama teatrale e cinematografico per collaborazioni con De Simone, Giannini e Salemme e conosciuta nel mondo del web come la mamma dei “Casa Surace”.

Info utili

Domenica 24 aprile 2022, ore 20.30 presso il Teatro Sociale “Aldo Giuffrè” di Battipaglia, via Guicciardini 35. È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il botteghino del teatro (dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 20), oppure chiamando al numero 3276217722.