"In altre parole": è tutto pronto per la rassegna di drammaturgia, a Salerno

Dal 30 settembre al 3 ottobre, il Teatro Nuovo di Salerno, in via Valerio Laspro, ospiterà "In altre parole", la prima rassegna sulla drammaturgia europea. La presentazione avverrà domani, giovedì 23 settembre, alle 11.30, nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno.

I dettagli

Il cartellone prevedee quattro serate, tutte ad ingresso gratuito, dedicate per questa edizione 2021 alla Spagna. Tra gli ospiti, scelti dai direttori artistici Pasquale De Cristofaro e Pino Tierno, alcuni tra i principali protagonisti della scena teatrale contemporanea: Marta Barcelò, Juan Mayorga e Guillem Clua. La prima giornata vedrà la consegna del premio in memoria di Carmine Giannella, organizzatore e produttore teatrale e un incontro coordinato dal docente universitario Alfonso Amendola su “Gennaro Vitiello e la Spagna” a cui parteciperanno Giulio Baffi, Gaetano Fiore, Rino Mele, Paolo Puppa, Patrizio Rigobon, Annamaria Sapienza, Cordelia ed Elisabetta Vitiello. La rassegna è organizzata da Icra Project Napoli diretta da Michele Monetta e Lina Salvatore, in collaborazione con l'associazione Scena sperimentale Gennaro Vitiello, Teatro Nuovo di Salerno, Associazione Campania Danza e la collana di teatro contemporaneo corponovecento. L'iniziativa gode del sostegno della Regione Campania e del patrocinio morale del Comune di Salerno e dell'Institut Ramon Llull. All'incontro parteciperanno: il sindaco Vincenzo Napoli, il consigliere regionale Franco Picarone, Pasquale De Cristofaro, Pino Tierno, Alfonso Amendola e Michele Monetta.