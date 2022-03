L'8 marzo è tempo di teatro in Sala: in scena "Femmene", incasso in beneficenza

Grande teatro e impegno civile a “Teatro in Sala” in occasione della “Giornata Internazionale della Donna” il prossimo 8 marzo.

Il grande teatro è quello della straordinaria attrice Nunzia Schiano, che è la protagonista di “Fémmene”, su testi di Myriam Lattanzio e tratti da “Nostra signora dei friarielli” di Anna Mazza, con la regia di Niko Mucci. L’impegno civile è quello dei Centri Antiviolenza Aretusa del Consorzio Sociale S10 – gestito da “Differenza Donna” ad Atena Lucana, e Iris – Sportello Pierangela del Piano di Zona S9 gestito dal Consorzio La Rada a Sapri, quotidianamente impegnati sul fronte della violenza di genere.

Col sostegno della Fondazione della Comunità Salernitana, l’associazione I Ragazzi di San Rocco, dunque, celebra a “Teatro in Sala” la “Giornata Internazionale della Donna”, il prossimo 8 marzo 2022, coniugando grande teatro e impegno civile per sensibilizzare e sostenere concretamente il fondamentale lavoro dei centri antiviolenza attivi nel Vallo di Diano e nel Golfo di Policastro.

La solidarietà



L’incasso dello spettacolo “Fémmene” con Nunzia Schiano, in programma alle ore 20:30 del prossimo 8 marzo al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina, sarà devoluto ai Centri Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana e Iris – Sportello Pierangela di Sapri. Il prezzo del biglietto è di 10 euro ma, vista la finalità benefica, ovviamente si potranno fare donazioni liberamente. Lo speciale appuntamento dell’8 marzo a “Teatro in Sala” gode del patrocinio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni e del Piano Sociale di Zona S9, oltre che dell’Amministrazione Comunale di Sala Consilina. “Fémmene” è uno spettacolo teatrale magistralmente interpretato da Nunzia Schiano la cui recitazione è alternata dalla voce incantevole e seducente di Myriam Lattanzio. Un atto unico improntato su vari ritratti femminili che mettono in risalto ciò che si cela nel mondo spesso misterioso delle donne che, al momento opportuno, sanno essere estremamente forti; racconti interpretati da Nunzia Schiano, con naturalezza e genuinità quasi fosse lei la reale protagonista. Uno spettacolo coinvolgente, che fa riflettere, che manda un messaggio chiaro e forte: le “fémmene” non devono aspettare di ricevere la mimosa per essere gratificate. Le “fémmene” sono un universo tutto da scoprire e hanno delle risorse inimmaginabili. La recitazione, l’arte di Nunzia Schiano e la voce armoniosa e possente di Myriam Lattanzio creano un connubio di passione e ardore. Entusiasmo, enfasi ed intensità che coinvolgeranno emotivamente il pubblico. Uno spettacolo teatral–musicale che ha di sottofondo anche le note della chitarra di Edo Puccini e la fisarmonica di Vittorio Cataldi. Con l’importantissimo sostegno della Fondazione della Comunità Salernitana, “Teatro in Sala” e i CAV Aretusa e Iris – Sportello Pierangela insieme, dunque, per una “Giornata Internazionale della Donna” all’insegna del grande teatro e dell’impegno civile.

Info utili



Per i biglietti dello spettacolo e per fare donazioni, possono essere contattati i seguenti numeri telefonici: 3478713124 Direzione Artistica di Teatro in Sala, 09751966166 Centro Antiviolenza Aretusa, 3488143197 Centro Antiviolenza Iris-Sportello Pierangela.