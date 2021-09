Open day al teatro La Ribalta: lezioni e attività gratuite

Nella struttura di via Salvatore Calenda, si comincia alle ore 18 fino alle 23. Per chi vorrà, performance e lezioni aperte, durante le quali sarà possibile conoscere e assistere alle numerose attività e visitare il teatro tutto in forma gratuita

Due giorni di lezioni gratuite: è tempo di open day al teatro La Ribalta di Salerno. Pe i visitatori, 5 ore di attività e approfondimenti.

I dettagli

Nella struttura di via Salvatore Calenda, si comincia alle ore 18 fino alle 23. Per chi vorrà, performance e lezioni aperte, durante le quali sarà possibile conoscere e assistere alle numerose attività e visitare il teatro tutto in forma gratuita. A causa del Covid, sarà obbligatoria anche in questo caso la prenotazione contattando il numero telefonico 3292167636.



La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina Fb Teatro La Ribalta