La Ribalta alza il sipario: si riparte con "Io non so nisciun"

Il teatro La Ribalta di Salerno è pronto ad inaugurare la stagione 2020/21 con la rassegna "I diversi volti del teatro". Il primo spettacolo proposto dalla Compagnia La Ribalta sarà "Io... non so nisciun", scritto dalla regista Valentina Mustaro e liberamente ispirato al teatro Eduardiano. "Qui sulla terra… c’è tanta gente che il bene se lo butta per la faccia, che non guarda se spende dieci o mille, che se spende mille, nel momento stesso che le ha spese, non ci pensa più. Allora…se io tolgo cinquecento a quello che spende mille, quale è il male che gli faccio? Io ho rubato…così senza orientamento, alla “come succede”, ma…se voi mi fate incontrare sulla mia strada persone come quelle che vi ho detto prima, io posso prendere da loro quello che mi serve senza avere nessuno scrupolo di coscienza".

Info utili

Si comincia venerdì 9 ottobre alle ore 21. Stesso orario per le replica di sabato 10 e domenica 11 ottobre. Il costo del biglietto è 10 euro.