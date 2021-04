Riapre il teatro La Ribalta, l'annuncio: "Regaliamo il biglietto a chi ha dato fiducia on line"

Su il sipario anche al teatro La Ribalta di via Salvatore Calenda, a Salerno. La gestione del teatro e la poliedrica regista Valentina Mustaro hanno deciso di portare in scena per la ripresa lo spettacolo "Alice nel paese delle meraviglie". Gli interpreti saranno Antonio Carmando, Michele Ciccehtti, Elena Pagano, Claudia Peluso.

Info utili

Lo spettacolo è in programma il 2 maggio alle ore 11, 17 e 19. Info e prenotazioni al numero telefonico 0899958245 oppure 3292167636. E' possibile anche scrivere all'indirizzo e-mail laribalta@hotmail.it Il biglietto costa 6 euro e la prenotazione è obbligatoria. L'annuncio: "La Ribalta regala il biglietto a chi ha creduto in noi nelle scorse settimane (acquistando il biglietto per lo spettacolo online di "Alice".