Aspettando la Befana: il principe Schiaccianoci entra in scena a "La Ribalta"

Ritorna il tradizionale appuntamento per i più piccoli, al teatro La Ribalta di via Calenda, a Salerno. Aspettando la Befana: il principe Schiaccianoci è il titolo dell'evento organizzato per i bambini, il 5 gennaio.

Info utili

La regia è di Valentina Mustaro. Si comincia alle ore 17.30, nel teatro di via Calenda. Gli interpreti sono Dominique Barra, Antonio Carmando, Annabella Marotta, Elena Pagano. Info utili al seguente numero telefonico: 3292167636.