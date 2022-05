Su il sipario al teatro La Ribalta: in scena "Ghost town"

Indirizzo non disponibile

Il teatro La Ribalta di Salerno presenta "Ghost town", la città abbandonata. Lo spettacolo sarà messo in scena sabato 14 maggio alle ore 21, secondo spettacolo domenica 15 maggio alle ore 19. Il costo del biglietto è 10 euro: teatro e aperitivo.

La storia

Si tratta di uno spettacolo di ricerca e sperimentazione, nato da un laboratorio di scrittura teatrale diretto da Valentina Mustaro sulla rilettura di alcune opere di Italo Calvino e sul concetto di "città" inteso come spazio figurato, come luogo che possiamo costruire o distruggere. Ghost Town è la storia di un viaggio, in un tempo imprecisato; è la metafora della vita che pone ogni uomo davanti ad esperienze e scelte da compiere.