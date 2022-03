"Lu cunto de li cunti": è tutto pronto al teatro La Ribalta

Prezzo non disponibile

Dal 27/03/2022 al 27/03/2022

Lo spettacolo di commedia dell'arte torna al teatro la Ribalta di Salerno. Il 27 marzo, alle ore 19, andrà in scena "Lu cunto de li cunti", regia e scrittura teatrale di Valentina Mustaro.

Sarà l'occasione utile per celebrare anche la ricorrenza della giornata mondiale del teatro. Il costo del biglietto d'ingresso, che comprende anche l'aperitivo, è di 10 euro. Il teatro La Ribalta si trova in via Calenda, civico 98.