Foroscenica al Mascheranova: al via la nuova campagna abbonamenti

Al via la nuova campagna abbonamenti nel Comune di Pontecagnano Faiano per il teatro Mascheranova. “… volevi volare” è l’invito di Mascheranova e Forøscenica, le due Associazioni che gestiscono lo spazio, per una proposta teatrale che si rinnova, anche per la stagione 2022, con la volontà di dare una scelta di un teatro differente al pubblico di Pontecagnano con una direzione artistica che punta a ricercare spettacoli di nicchia con un alto valore artistico.

La programmazione



Una stagione quindi ricca di sentimenti, di riflessioni, di divertimento, attraverso la messa in scena di cinque pieces che vedono sul palco del Mascheranova attori conosciuti e giovani promesse del teatro. Ad aprire la stagione sarà Forøscenica con “Noi e Loro”, scritto e diretto da Marcello De Angelis, dal 6 al 9 gennaio. La rassegna: Ragtime con “Così non si va avanti” di Francesco Spiedo e Simone Somma con Simone Somma; B.E.A.T. teatro con “La vacca” di Elvira Buonocore per la regia di Gennaro Maresca; Compagnia Fettarappa / Guerrieri con “Apocalisse tascabile” di e con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri; Forøscenica con “La canzone dell’elefante” di Nicolas Billon per la regia di Annalaura Mauriello. Nel mese di marzo 2022, la rassegna presenta anche una sezione dedicata ai monologhi, dal titolo “Assolo”. Selezionati dalla Direzione Artistica del Teatro: Compagnia Ragli con “Chi niente fu” per la regia di Rosario Mastrota con Dalila Cozzolino; Teatro Grimaldello con “Il fiore che ti mando l’ho baciato” per la regia di Antonio Grimaldi con Annarita Vitolo; Virus Teatrali con “Il bambino con la bicicletta rossa” per la regia di Giovanni Meola con Antimo Casertano. L’orario di inizio degli spettacoli previsti dal giovedì al sabato è alle ore 20:30. La domenica alle ore 19. Il pubblico potrà scegliere se sottoscrivere l’Abbonamento Stagione (intero € 50, ridotto studenti € 30), oppure l'Abbonamento Assolo (intero € 25, ridotto studenti € 20). Ingresso singolo spettacolo intero € 12, ridotto studenti € 8. Info e contatti: 3312288792, 3408354657, e-mail info@mascheranova.it