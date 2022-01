"Nel giallo dipinto di giallo": la nuova tappa di teatro Novanta

In attesa che fine gennaio restituisca normalità e porti in scena "Omaggio a De Filippo", il 28 gennaio, teatro Novanta prepara anche le tappe di febbraio e marzo.

Il cartellone

L’11 febbraio ci sarà “Nel giallo dipinto di giallo” di Lello Marangio & Lucio Pierri; il 18 marzo sarà la volta di “Don Felice in mezzo ai guai” per la regia di Ugo Piastrella ed il 21 aprile chiuderà la cinquina “’O vico e Tuledo ‘è notte”, due atti unici di Raffaele Viviani per la regia di Matteo Salsano.