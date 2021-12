Teatro Novanta, su il sipario: in scena "Omaggio a Peppino De Filippo"

Dopo l'esordio con La Fortuna con l’Effe maiuscola”, il primo degli spettacoli in cartellone, voluti da Serena Stella che della rassegna firma la direzione artistica, la rassegna "Te voglio bene assaje" riparte da “Omaggio a Peppino De Filippo”.

Le date

Su il sipario, il 28 gennaio 2022, alle ore. L’11 febbraio ci sarà “Nel giallo dipinto di giallo” di Lello Marangio & Lucio Pierri; il 18 marzo sarà la volta di “Don Felice in mezzo ai guai” per la regia di Ugo Piastrella ed il 21 aprile chiuderà la cinquina “’O vico e Tuledo ‘è notte”, due atti unici di Raffaele Viviani per la regia di Matteo Salsano. “La rassegna Te Voglio Bene Assaje è per tutti noi di TeatroNovanta un atto d’amore per il teatro – dice Serena Stella, direttore artistico – Quest’anno più che mai avevamo la necessità di rimettere ancora una volta le mani nel passato, di riappropriarci di quell’identità che vive di contaminazioni, di incontri, di contrapposizioni e quindi di creatività. I titoli scelti sono dei classici dell’antologia da palcoscenico; per ognuno c’è una compagnia ospite perché, in un momento come questo, abbiamo avvertito forte il bisogno di sentirci parte di una grande famiglia, quella del teatro”