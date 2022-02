"Una notte a Napoli", nuove info: al teatro Nuovo va in scena il recupero dello spettacolo

Sabato 12 febbraio alle ore 21.00 e domenica 13 febbraio alle 18.30 al Teatro Nuovo di Salerno andrà in scena "Una notte a Napoli", varietà comico-musicale con Luciano Capurro.

Il programma

Capurro, grande interprete della canzone napoletana e beniamino del pubblico salernitano, sarà affiancato in scena da Anna Caso, Lello Capano, Carla Buonerba e Lazzarelle Ballet. Lo spettacolo era originariamente in programma il 15 e 16 gennaio, ma è stato rimandato per l'aumento di casi di covid nella città di Salerno. Info e prenotazioni: 089220886. Biglietti: intero 18 euro; ridotto 15 euro.