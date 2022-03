"Grossi affari in famiglia": in scena la commedia al teatro Nuovo di Salerno

Sabato 19 marzo alle ore 21.00 e domenica 20 marzo alle 18.30, al Teatro Nuovo di Salerno, va in scena la divertentissima commedia "Grossi affari in famiglia", di Lanzuise e Verde.

Lo spettacolo

Si annuncia come un'irresistibile carrellata di situazioni comiche, animata dai due attori protagonisti, Piero Vitolo (noto anche come Pierino Tiramisù) e Marco Lanzuise, entrambi beniamini del pubblico salernitano. Con loro in scena Anna D'Auria, Marilù Armani, Mario Arienzo, Peppe Miccio.

Info utili

Telefono 089220886 (botteghino, aperto dalle 17 alle 20). Biglietti: 18 euro (intero) - 15 euro (ridotto).