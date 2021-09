Risate al parco del Mercatello: in scena Ciro Ceruti

Lo spettacolo si doveva svolgere lo scorso 8 settembre, ma fu rimandato per il maltempo. Si tratta dell'ultimo appuntamento al Mercatello della rassegna "Non ci resta che ridere", organizzata dalla Cooperativa ARS Nova

Sabato 18 settembre alle ore 21.15, nell'Arena del Parco del Mercatello di Salerno, si terrà lo spettacolo “Vita, ovvero la tempesta perfetta” di Ciro Ceruti.

I dettagli

Lo spettacolo si doveva svolgere lo scorso 8 settembre, ma fu rimandato per il maltempo. Si tratta dell'ultimo appuntamento al Mercatello della rassegna "Non ci resta che ridere", organizzata dalla Cooperativa ARS Nova (che gestisce il Teatro Nuovo). I biglietti acquistati per il giorno 8, saranno validi per la serata del 18. Per tutti gli altri spettatori, i biglietti sono in vendita online sul sito web www.postoriservato.it, oppure presso il botteghino dell’Arena del Parco del Mercatello. Lo spettacolo è interpretato da Ciro Ceruti, Enzo Varone e Floriana De Martino.