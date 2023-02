"La valigia" va in scena al teatro Pasolini di Salerno

E’ in programma per mercoledì 22 febbraio, alle ore 21, presso il Teatro Pasolini di Salerno lo spettacolo “La valigia – In viaggio con Dovlatov”. E’ tratto da “La Valigia” di Sergei Dovlatov; la traduzione è di Laura Salmon; l’adattamento di Giuseppe Battiston e Paola Rota.

Il tema

“La Valigia” è il contenitore immaginario di una storia dissacrante e ironica, e il suo protagonista Sergei Dovlatov si racconta attraverso l’amore e l’odio (ma più d’amore si tratta a dire il vero) verso il paese che ha lasciato. Lo fa per mezzo di una carrellata di personaggi, quasi fantasmi che riemergono da una memoria tanto lontana quanto vivida: uomini e donne raccontati con i filtri della distorsione e della comicità.