“Nuovi Scenari” in programma alla Sala Le Muse a Baronissi: in scena “Mi è sembrato di vedere Batman”

E' previsto sabato 14 gennaio, alle ore 21, il taglio del nastro della stagione artistica 2022-2023 “Nuovi Scenari”, alla Sala Le Muse a Baronissi, con il debutto di una nuova produzione firmata TeatroNovanta, “Mi è sembrato di vedere Batman”. La regia è di Raffaele Milite che ha scritto anche il testo. In scena con lui nei panni di Marinozzi, Fortuna Capasso che interpreta Beatrice in arte Luna, Luca Landi in Vittorio e Marco De Simone che interpreta il cugino Guglielmo. Si replica domenica 15 gennaio 2023, alle ore 18.30. Una storia moderna che punta tutto sui tempi comici di un racconto a colori, giocato su intrecci, equilibri mancati ed un’eterna gioventù costretta a fare i conti con la vita di tutti i giorni. “Batman è un pretesto – spiega Raffaele Milite – Lo spettacolo parla di una ragazza e di tre giovani le cui vite ad un certo punto si intrecciano perché Luna, dopo aver trascorso una notte d’amore con un giovane travestito da Batman, scopre di essere incinta e deve trovare a tutti i costi un uomo che se ne assuma la paternità. Con una cifra divertente e leggera, sottolineata anche da una scenografia molto colorata stile Pop Art, ho provato a sondare quelle che sono le umane debolezze. Volutamente ho scelto una impostazione veloce anche nel recitato per restituire al pubblico le dinamiche dei nostri giorni”. Sei sono gli spettacoli in rassegna. Il 4 e 5 febbraio il Professional Ballet presenta “Naples on Tiptoe”; l’11 e 12 febbraio ci sarà Diego Sanchez in “Permettete… Signorina!”; il 4 e 5 marzo Elena Parmense sarà in scena con lo spettacolo “Le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli”; il 25 e 26 marzo sarà la volta della Compagnia inStabile con “ci serve solo un titolo”. A chiudere la rassegna il 6 e 7 maggio sarà Squillante&Friends conm “Musica, Parole ed…emozioni!”.

Il costo dell’abbonamento è di 50 euro. I turni: il sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 18.30. Info e prenotazioni 089 2596751 – 327 3690298.

