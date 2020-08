Teatro "Annabella Schiavone", su il sipario: a Sant'Eustachio, risate sotto le stelle

Domani, 22 agosto, alle ore 21, presso l’area all’aperto della chiesa di Sant’Eustachio in via Quintino Di Vona a Salerno, si terra il penultimo appuntamento della prima rassegna teatrale “Annabella Schiavone”, diretta da Gaetano Stella e voluta fortemente da don Nello Senatore. Di scena ci sarà la compagnia di TeatroNovanta, che firma anche la produzione dello spettacolo. “Comicissima tragedia” è questo il nome della rappresentazione. Protagonista è la “Compagnia Italiana” composta da attori italiani. Di scena una delle più belle tragedie di Silvio Pellico. Teatro strapieno, gente venuta ad assistere allo spettacolo anche dall’estero. Insomma è il preludio ad una grande serata teatrale… se non fosse per la gelosia, in amore, tra gli attori della compagnia italiana, che sfocia in una lite furiosa e mette in fuga l’intera compagnia. Ma il pubblico vuole la tragedia e il direttore del teatro per non dover rimborsare il biglietto, decide di mettere in scena la tragedia con l’aiuto dei guitti della compagnia popolare composta da analfabeti, muratori e prime donne isteriche…

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La trama



Farsa nata da un gioco teatrale messo in scena dalla famiglia Petito, senza copione, spettacolo basato interamente sull’improvvisazione degli attori che si divertono a far divertire il pubblico e i colleghi in scena con mille lazzi e fuori copione. E’ uno spettacolo dalla durata incalcolabile (se il pubblico ride, gli attori possono improvvisare anche 4 ore). Da Petito a Scarpetta, dai fratelli Gallo fino a “Noi” ognuno improvvisa più che può, rendendo questo spettacolo sempre nuovo e sempre divertente da circa 150 anni.

Con la supervisione artistica di Matteo Salsano e Gaetano Stella, domani sera, saliranno sul palco di Sant’Eustachio Raffaele Milite, Lucia Voccia, Emanuele Squillante, Francesco De Rosa e Stefano Mammato.

Costo del biglietto euro 10.