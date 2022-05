Su il sipario al teatro Verdi di Salerno: in scena "La Cenerentola"

Prezzo non disponibile

Il teatro municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno porta in scena a partire dal prossimo venerdì 27 maggio "La Cenerentola" di Gioachino Rossini.

La grande opera

Lo spettacolo, nuovo allestimento del Teatro, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa convocata per mercoledì 25 maggio alle ore 11.30 presso il foyer del Teatro Verdi in via Roma a Salerno. Partecipano il direttore d'orchestra Francesco Ivan Ciampa, il regista Riccardo Canessa, l'artista Teresa Iervolino (Angelina) ed il segretario artistico Antonio Marzullo.

Le info utili

Saranno messa in scena venerdì 27 maggio, primo turno, alle ore 21. Replica domenica 29 maggio, secondo turno, alle ore 18. Il direttore d'orchestra sarà Francesco Ivan Ciampa, la regia di Riccardo Canessa, maestro del coro Tiziana Carlini, scene e costumi Alfredom Troisi.