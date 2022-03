Stagione lirica e balletto al teatro Verdi: Salerno ospita l'orchestra Cherubini

Si rialza il sipario sulla stagione lirica, sinfonica e di balletto 2021/2022 del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Dopo l’interruzione, imposta dal picco pandemico dei mesi scorsi, tornano ad esibirsi al Verdi di Salerno i grandi protagonisti della scena musicale internazionale con spettacoli, come sempre, di alta qualità. La Direzione Artistica è inoltre impegnata a definire il programma per la prossima stagione che sarà presentato alla stampa ed al pubblico nelle prossime settimane.

Il debutto

Martedì 15 marzo alle ore 20.00 è in programma al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno l’atteso concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con il direttore e violoncello solista Giovanni Sollima. L’esibizione prevede il seguente programma: Gaetano Ciandelli “Concerto per Violoncello revisione di G. Sollima”; Giovanni Sollima “Fecit Neap 17”; Franz Joseph Haydn “Concerto n. 2 per violoncello e orchestra in re maggiore Hob. VIIb: 2”.

Info utili

I biglietti ( da 10 a 25 euro) saranno in vendita, sia al botteghino che on line (www.vivaticket.it), da lunedì 21 febbraio 2022. Per info: Botteghino - Piazza Matteo Luciani, telefono 089662141 da lunedì al sabato 10.00 - 13.00 / 17.00 - 20.00.