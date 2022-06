“I Miei Omaggi”: Salerno ospita la Reunion jazz band

E' tutto pronto al teatro Verdi di Salerno per la grande serata dedicata alla musica e alle grandi colonne sonore. Reunion Jazz Band si esibirà venerdì 10 giugno alle ore 20. In formazione, ecco Carla Marciano, Alfonso Deidda, Daniele Scannapieco, sassofono Giovanni Amato, tromba Matteo Saggese, Alessandro La Corte, pianoforte e tastiere Amedeo Ariano, batteria Dario Deidda, basso Antonio Onorato, chitarra Peppe Lanzetta, voce narrante



Il programma

Omaggio a George Gershwin “My Man’s Gone Now”. Omaggio ad Antonio Carlos Jobim “Amparo”. Omaggio a Bernard Herrmann “Taxi Driver”. Omaggio a Bill Evans “I Do it For Your Love”. Omaggio a Michael Brecker “El Nino”. Omaggio a Ennio Morricone “Il Clan dei Siciliani”. Omaggio a John Williams “Hedwig’s Theme”. Omaggio a Pino Daniele “Chi Tene ‘o Mare”. Omaggio a Jaco Pastorius "The Chicken"