La grande lirica al teatro Verdi: su il sipario nel weekend con "Carmina Burana"

Continua la stagione lirica, sinfonica e di balletto del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Dopo il successo de La Cenerentola di Rossini, va in scena un altro capolavoro senza tempo come i Carmina Burana di Carl Orff. Uno spettacolo di grande suggestione emotiva e pathos musicale che affascina e coinvolge. Un'altra eccellenza artista del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno che si conferma a livello nazionale un importante presidio di qualità. In allegato la locandina dello spettacolo ed a seguire tutte le indicazioni sul cast.

Il programma



Venerdì 3 giugno ore 21, turno A, domenica 5 giugno ore 18 turno B. Carmina Burana Musica di Carl Orff (Monaco di Baviera 1895 - 1982). Tenore Deniz Leone, Soprano Laura Claycomb, Baritono Gustavo Castillo. Maestro del coro: Andrea Albertin. Maestro del coro di voci bianche: Silvana Noschese. Direttore d’Orchestra: Michael Balke. Orchestra filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno, coro del teatro dell’opera di Salerno, coro di voci bianche del teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.