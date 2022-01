Su il sipario al teatro Verdi: in scena "Il silenzio grande" con Massimiliano Gallo

Prezzo non disponibile

Ritorna la stagione di prosa al teatro Verdio di Salerno. In scena "Il silenzio grande", opera di Alessandro Gassmann. In scena Massimiliano Gallo, una commedia di Maurizio De Giovanni con Stefania Rocca, Antonella Morea, Paola Senatore, Jacopo Sorbini.

Lo spettacolo

Straordinario trionfo della stagione teatrale 2019/2020, torna in teatro lo spettacolo scritto da Maurizio de Giovanni “Il silenzio grande”, diventato anche un film di successo presentato all’ultimo Festival di Venezia. Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio De Giovanni è autore di numerosi libri di successo diventati poi note serie televisive da “ I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” fino a “ Mina settembre”. Questa bellissima commedia in due atti, prodotta dal Teatro Diana di Napoli, vede come protagonisti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea guidati dall’intensa e originale regia di Alessandro Gassmann. Giorni e orario spettacoli: da giovedì 20 gennaio a sabato 22 gennaio (ore 21) e domenica 23 gennaio (ore 18.30).