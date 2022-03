Stefano Accorsi torna in teatro con un nuovo spettacolo diretto da Daniele Finzi Pasca: Azul - Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor , scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo e Luigi Sigillo.Prodotto da Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana.

Gli spettacoli a Salerno

L’appuntamento è da giovedì 17 marzo a sabato 19 marzo alle ore 21 e domenica 20 marzo, alle ore 18.30, presso il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”.

La trama

In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite. Affiorando i ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Nella loro semplicità, hanno qualcosa di molto singolare e unico che li accomuna: la passione folle per la squadra del cuore e infanzie originali, quasi fiabesche. Sono fatti di materia semplice come il pane ma la domenica, allo stadio, si fanno travolgere da una furia che ogni volta li spazza e li sconquassa. C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre evocano le vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie che hanno condiviso negli anni.Una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che l’aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente.

La testimonianza

Il racconto di Stefano Accorsi: “Far parte di uno spettacolo così sospeso fra sogno e semplicità, fra amicizia, ironia, fragilità, passione, tifo, musica e colori, dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto e dal quale ancora non siamo totalmente usciti, è una meravigliosa avventura. Daniele Finzi Pasca scrive in modo tridimensionale, bisogna letteralmente entrare nel suo mondo per abitarlo e viverlo, sentirlo senza voler spiegare ogni cosa. Personaggi veri e al tempo stesso trasognati, clown toccanti e divertenti nei quali ci si riconosce tantissimo tutti. Con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo e Luigi Sigillo in scena è puro divertimento anche quando si toccano le corde più profonde e intime. Sono felice che con la Fondazione Teatro della Toscana e Nuovo Teatro continui questa collaborazione così libera artisticamente, non vedo l’ora di ritrovare il pubblico in tutti i teatri italiani!”.