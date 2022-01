Valutazioni in corso per la stagione di prosa al teatro Verdi: su il sipario con “Il grande silenzio”

In attesa di comunicazioni ufficiali, l'evento "Il grande silenzio", stagione di prosa, è calendarizzato per il 20 gennaio, al teatro Verdi di Salerno. Nuovi spettacoli fino al 23 gennaio. Orari: giovedì, venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18. Costo del biglietto 25 euro.

Il commento

Una commedia di Maurizio De Giovanni Regia di Alessandro Gassman con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca. Scrittore napoletano di fama internazionale, Maurizio de Giovanni, autore di numerosi libri di successo, dalla serie de Il Commissario Ricciardi fino a I bastardi di Pizzofalcone, è per la prima volta autore di un’inedita commedia in due atti. Alessandro Gassmann ha commentato: “L’incontro con Maurizio de Giovanni è stato nella mia carriera recente portatore di novità importanti e di progetti che mi hanno appassionato. In Qualcuno volò sul nido del cuculo il suo adattamento mi ha permesso di portare quella storia che trasuda umanità nell’Italia del 1982, conferendole un’immediatezza ed una riconoscibilità ancora più efficaci per il nostro pubblico, regalando allo spettacolo un successo straordinario. Ho poi approfondito la mia conoscenza dell’umanità raccontata da de Giovanni interpretando l’ispettore Lojacono nella fortunatissima serie televisiva, giunta alla seconda stagione, de I bastardi di Pizzofalcone. Quando in una pausa pranzo con Maurizio parlammo de Il silenzio grande, vidi l’idea nascere lì in pochi minuti. Ebbi subito la sensazione che, nelle sue mani, un tema importante come quello dei rapporti familiari, del tempo che passa, del luogo dove le nostre vite scorrono e mutano negli anni, ovvero la casa, avrebbe avuto un’evoluzione emozionante e sorprendente. Immagino uno spettacolo dove le verità che i protagonisti si dicono, a volte si urlano o si sussurrano, possano fare riconoscere dove, come sempre accade anche nei momenti più drammatici, possano esplodere risate, divertimento, insomma la vita”.