"Interactivan": al Teatro Mascheranova lo spettacolo di Verso Altre Narrazioni

Prosegue la stagione teatrale del Teatro Mascheranova con il secondo spettacolo in cartellone. Il furgone van dell’omonima compagnia (V.A.N.) fa tappa a Pontecagnano il 18 e il 19 Novembre. Si viaggierà, quindi, Verso Altre Narrazioni con “Interactivan”: uno spettacolo che partendo dalla tradizione degli imbonitori da commedia si propone di creare un contatto diretto con il pubblico, il quale sarà chiamato a scegliere e a giudicare gli sketch proposti a “menù”. Dalla musica popolare napoletana al rock anni 70, dall’odissea cantata in 15 minuti ai monologhi contemporanei, InteractiVAN si presenta come uno spettacolo esplosivo e imprevedibile.

Per maggiori informazioni sulla programmazione e per le prenotazioni si possono consultare le pagine social del Teatro Mascheranova, il sito www.mascheranova.it, o contattare il numero 331 2288792.