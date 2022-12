Al Teatro Genovesi debutta "Rapsodia in nero. Maschere di fango”

Prezzo non disponibile

Debutterà sabato 3 dicembre alle ore 21.15 al Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita) “Rapsodia in nero. Maschere di fango”, lo spettacolo di Carmine Tavarone che dichiaratamente s’ispira alla vicenda narrata da Francesco Mastriani in “La Medea di Portamedina”, da cui mutua i nomi dei personaggi.

Lo spettacolo

La regia è di Marcello Andria. I movimenti scenici sono di Antonella Iannone; la scenografia di Alfredo Marino e i costumi di Angela Guerra. Si replica domenica 4 dicembre, alle ore 19, e il prossimo fine settimana (sabato 10 e domenica 11 dicembre).