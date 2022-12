Il 2022 del Teatro Verdi si chiude con la Turandot di Puccini

Si conclude con la Turandot di Giacomo Puccini il 2022 del Teatro Verdi. L'ultima produzione del 150esimo anniversario di fondazione del Teatro sarà messa in scena lunedì 26 dicembre (ore 18) e mercoledì 28 dicembre (ore 21). L'opera, che si svolge in una Cina fiabesca, rappresenta l'ultima opera incompiuta di Puccini ed uno dei capolavori non finiti del Novecento. A dirigere l'orchestra Daniel Oren: "È una delle opere che amo di più ed è sempre un piacere dirigerla. Cosa la rende fantastica? Il fatto che il genio di Puccini abbia reso la Turandot il simbolo di una donna che non riuscirà mai a vivere un vero amore. E questo emergerà dalla nostra rappresentazione".

Il bilancio del 2022

A tracciare un bilancio dell'anno che si sta chiedendo il segretario artistico, Antonio Marzullo: "È stato bello vedere il pubblico in presenza. I numeri sono importanti e non ci aspettavamo un tale riscontro. Abbiamo messo su un programma di grande rilievo, cercando di accontentare tutti. Salerno si presenta con una proposta culturale da fare invidia a tutta la nazione. C'è un fermento culturale importante in questa città raramente riscontrabile". Infine, un progetto per il 2023: Turandot in piazza della Libertà. "Sarebbe un sogno" ha sottolineato Marzullo.