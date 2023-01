Si rialza il sipario al Teatro delle Arti: in scena "A che servono questi quattrini"

Si rialza il sipario del Teatro Delle Arti di Salerno. Appuntamento per sabato 7 gennaio (ore 21) e domenica 8 gennaio (ore 18) con un classico della commedia napoletana: "A che servono questi quattrini". Protagonisti Valerio Santoro, Nello Mascia, Luciano Saltarelli, Loredana Giordano, Fabrizio La Marca e Ivano Schiavi, per la regia di Andrea Renzi.

La commedia

"A che servono questi quattrini" è una commedia di Armando Curcio messa in scena per la prima volta nel 1940 dalla compagnia dei De Filippo con grande successo di pubblico. La vicenda ruota intorno al Marchese Parascandolo detto il Professore che per dimostrare le sue teorie socratiche, bizzarre e controcorrente, ordisce un piano comicamente paradossale che svela l’inutilità del possesso del denaro.