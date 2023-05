Al Teatro la Ribalta arriva "Noi Cyrano"

Con l'inizio del mese di maggio ritorna in scena anche la compagnia teatrale "La Ribalta" di Salerno per la rassegna "I Diversi Volti del Teatro". La regista Valentina Mustaro propone una nuova produzione "Noi… Cyrano", tratto dal Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. L'appuntamento è fissato per sabato 6 maggio alle 21:00 e domenica 7 maggio alle 19:00.

Lo spettacolo

Cyrano de Bergerac è uno scontroso spadaccino dal lunghissimo naso, scrittore e poeta in bolletta dall'irresistibile vitalità. Leggendaria la sua abilità con la spada, almeno quanto la sua passione per la poesia e per i giochi di parole, con i quali ama mettere in ridicolo i suoi nemici, sempre più numerosi grazie al suo carattere poco incline al compromesso e al suo disprezzo verso potenti e prepotenti. Il protagonista, però, incapperà in un'insapettata sfida: l'amore per la cugina Rossana, innamorata a sua volta di un giovane cadetto, tale Cristiano de Neuvillette. Da qui si intrecciano diverse avventura con una guerra appena scoppiata che fa da sfondo all'intera vicenda.

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636