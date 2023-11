"Che Comico": weekend al Ridotto con la comicità di Alessandro Bolide

Prezzo non disponibile

Secondo appuntamento con Che Comico, la stagione 2023 – 2024 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, in programma fino ad aprile tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno. Dopo l’apertura con il duo Gisonna e Laurato, si prosegue, sabato 11 e domenica 12 novembre con il monologhista dal linguaggio nazionale Alessandro Bolide al Teatro Ridotto con “Ma che ce ne fotte!?”, lo spettacolo (divenuto anche un libro) che, partendo dal tormentone che lo ha reso celebre a Made in Sud, propone la filosofia di vita per liberarsi da tensioni e preoccupazioni, capace di saltare gli stereotipi napoletani, molto originale e con grandi capacità espressive.

Lo spettacolo andrà in scena il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19. La campagna abbonamenti: 10 spettacoli al costo di 130 euro, ma è possibile opzionare anche la formula mini, a 80 euro, solo per le cinque date al Teatro delle Arti. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 - www.teatroridotto.com.