"Sabato, domenica e lunedì" chiude l'Amalfi Summer Fest

Doppio appuntamento all’antico Arsenale della Repubblica di Amalfi per lo spettacolo “Sabato Domenica e Lunedì", grande classico del teatro di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo, che vedrà la partecipazione straordinaria di Anna Rita Vitolo e la regia di Lucia Amato, andrà in scena venerdì 1 e sabato 2 ottobre alle ore 20 (ingresso gratuito). L’evento rappresenta l’appuntamento di chiusura dell’ampio cartellone estivo di Amalfi Summer Fest, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano.

Lo spettacolo

In scena un cast artistico di circa 15 attori. Protagonista dello spettacolo è Anna Rita Vitolo, attrice salernitana, protagonista della fortunata fiction di RaiUno “L’Amica Geniale”, in cui interpreta Immacolata Greco. Scritta nel 1959, la commedia in tre atti di Eduardo racconta le vicende di una famiglia napoletana agli albori del boom economico. Un’apparente vita tranquilla in una trama di relazioni contrassegnate dal rispetto, dalla stima e dall’affetto. L’affabilità e, allo stesso tempo, l’invadenza innocente di un vicino di casa, particolarmente cortese e gentile con la moglie del capofamiglia Peppino Priore, fa scatenare la reazione inconsulta di quest’ultimo, che esplode nel dramma della gelosia.