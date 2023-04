Andrea Delogu fa tappa al Teatro delle Arti con "40 e sto"

Fa tappa al Teatro delle Arti “40 e sto”, lo spettacolo che Andrea Delogu sta portando in giro per l'Italia. L'appuntamento è per venerdì 21 aprile alle ore 21.

Lo spettacolo

"40 e sto", si legge nelle note di regia, è un "folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni". Uno spettacolo in cui Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà. In questo sorprendente viaggio, Andrea si metterà a nudo trascinandoci nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che viviamo. "Ho pensato che - spiega la protagonista - dopo anni di delusioni d’amore, cuori spezzati, 'non sei tu sono io' e un divorzio, sia arrivato il momento di fare un po’ il punto della situazione".