Al Teatro Ridotto risate assicurate con Angelo Belgiovine

Il più bravo barzellettiere d’Italia torna a Salerno. Dopo uno stop lungo tredici anni e la rentrée a maggio scorso, Angelo Belgiovine sarà di nuovo in scena, al Teatro Ridotto come ospite della stagione di Che Comico, ideata dalla Gv Eventi, con la direzione artistica di Gianluca Tortora.

Lo spettacolo

L'appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 dicembre. Belgiovine, vincitore del premio Charlot e nel 1993 di "La sai l’ultima?", salirà sul palco del Teatro Ridotto con lo spettacolo "Eccomi ma non vi affezionate troppo". Ad accompagnarlo al pianoforte ci sarà il Maestro Claudio Lardo, compagno di avventura e amico che renderà il tutto ancora più piacevole ed emozionante. Autore, attore, regista teatrale, Belgiovine è un degno rappresentante della creatività napoletana. Dal 1999 è autore Mediaset, ha scritto 3 libri di barzellette e lavorato come autore a molte trasmissioni televisive, come Buona Domenica e Casa Vianello. Il popolare comico tornerà anche a febbraio, l’11, quando con Salvatore Gisonna, Yuliya Majarcuk e Peppe Laurato sarà tra i protagonisti della commedia «Genitorial».