Arena Charlot, risate assicurate con gli Arteteca

Risate assicurate con gli Arteteca all'Arena Charlot di Capezzano. L'appuntamento è per venerdì 14 luglio alle ore 21.30. Il duo di comici sarà protagonista dello spettacolo "Senza filtri", inserito nel cartellone di "R...estate con noi", rassegna estiva organizzata da Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore.

Lo spettacolo

Caratterizzato da ritmi veloci, temi estremamente moderni e dalla totale assenza di scene, costumi e attrezzeria: tutto ciò rende adattabile lo spettacolo a qualsiasi tipo di situazione.“Senza filtri” è composto da una serie di monologhi e sketch durante i quali gli Arteteca si raccontano come coppia, parlando e discutendo della loro vita privata in modo ironico e affrontando tematiche come famiglia, amore, sesso e altri argomenti di vita vissuta.