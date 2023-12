A chi non piace l’atmosfera natalizia? Sicuramente ad Emme Rouge piace rovinarla. Ne è così ossessionato che, non potendo più sabotare il Natale nella città di Nonsodove, decide di partire ed andare alla ricerca di nuovi luoghi e nuove atmosfere da distruggere. Ad ogni viaggio, però, resta deluso: scopre che nel mondo si può festeggiare il Natale anche senza festa, senza luci, senza regali ma solo con ciò che è essenziale: il cuore. E la sua casa piena di regali rubati ai bambini in giro per il mondo inizia a stargli stretta, anche se il suo odio non accenna a placarsi. Chi potrà mai aiutarlo a riscoprire, nel fondo del suo cuore incattivito, la magia dell’autentico Natale? Lo scopriremo venerdì 22 dicembre con No, Natale no!, lo spettacolo teatrale che incrocia le suggestioni del Canto di Natale di Dickens e Il Grinch di Dr. Seuss per raccontare ai bambini ed alle loro famiglie che il vero Natale è quello vissuto col cuore.

Appuntamento alle ore 19 presso la chiesa di S. Salvatore de’ Birecto, in piazza Umberto I. Spettacolo gratuito a cura di Vernicefresca Teatro e Ablativo-Declinazioni Espressive.