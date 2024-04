Gli "Attori per Caso" in scena con I Menecmi al Teatro Bertoni di Battipaglia

Nuovo appuntamento della rassegna teatrale “Portami a Teatro” della compagnia teatrale Attori per Caso che sabato 20 e domenica 21 aprile, al Teatro Bertoni di Battipaglia, porterà in scena “I Menecmi”, un adattamento dell’omonima opera del commediografo latino Plauto.

Lo spettacolo

Non solo una delle commedie più note di Plauto, ma una delle prime opere comiche scritte in assoluto che ha dato al teatro il tema degli scambi di persona e degli equivoci. In questa rivisitazione curata da Luca Landi, lo spirito classico de “I Menecmi” si mescola con l’interpretazione contemporanea, creando uno spettacolo coinvolgente in cui si moltiplicano gli elementi di comicità e di confusione. L’ambientazione a Napoli, scelta dal regista, conferisce ancora più dinamicità e colore all’intera storia e al linguaggio utilizzato. Due gemelli, separati dalla sorte fin da bambini, si ritrovano a vivere inconsapevolmente nella stessa città. La loro somiglianza darà vita ad una serie di equivoci, fraintendimenti ed errori in un crescendo di situazioni paradossali che metteranno a dura prova un servo, un parassita, una moglie gelosa e un’amante esigente. Un continuo gioco di doppi che porterà i Menecmi sull’orlo della follia. Ma chi è chi? Questo è l’interrogativo che accompagnerà il pubblico per tutto lo spettacolo.

Il cast

In scena lo stesso Luca Landi, Antonio Tortora, Rossella Cuccia, Gennaro Memoli, Francesco Mondelli e Benedetta Gambale saranno affiancati da Alessandra Gallo, Martina Corrado e Sara Mercurio, ballerine nel ruolo di ancelle, che scandiranno la storia con il ritmo delle coreografie curate dal coreografo e ballerino Gerardo Fimiani.

Informazioni utili

Sabato 20 aprile alle ore 21:00 (fuori abbonamento) e domenica 21 aprile alle ore 19 presso il Teatro Bertoni di Battipaglia, via Puccini 4. È possibile acquistare i biglietti in prevendita chiamando ai numeri 333 6274116 e 333 2368052.