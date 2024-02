Teatro Xs, in scena al Genovesi "Il Baciamano"

Lucia del Gatto e Gennaro Criscuolo del G.A.D. Città di Pistoia, diretto da Franco Cecchi, domenica 3 marzo alle ore 19, calcheranno il palcoscenico del Teatro Genovesi a Salerno per presentare al Festival Teatro XS Città di Salerno “Il baciamano” di Manlio Santanelli. La regia è di Gennaro Criscuolo. Suoni di Marina Criscuolo. Luci, scene e costumi a cura del GAD Città di Pistoia.

Lo spettacolo

Il Baciamano immerge due mondi apparentemente opposti immersi in un contesto di guerra, la Rivoluzione Napoletana del 1799, dove la disperazione costruisce armi con la ferale meccanica del tutto è concesso. Ma allorché questi mondi stringono fra loro un intimo contatto, al riparo da sguardi giudicanti, la loro asse di rotazione si sposta. Le abituali prospettive mutano, rendendo disperata la ricerca di una via d’uscita. Un gesto ammirato, sognato, un baciamano, diventa l’opportunità per consolidare il cambio di prospettiva. Mutare pelle e diventare quello che si poteva essere. L'opera oscilla tra l'assurdo, il grottesco e il realismo di una città in rivolta, di un popolo affamato e di una donna, la cui umanità è stata uccisa dalla fatica e dalle percosse del marito. Due anime che arrivano a sfiorarsi l’un l’altra, finché una voce, un suono, basta a farle rifuggire entro gli antichi confini, di nuovo costrette nell’antica e stratificata armatura. Il sommovimento ha però lasciato delle crepe attraverso le quali sembrano germinare i semi di un mutamento forse definitivo.

Il Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2024, diretto da Enzo Tota, è ideato ed organizzato dalla Compagnia dell'Eclissi in partenariato con l'IIS Genovesi-Da Vinci, guidato dalla dirigente Lea Celano, e con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell'Unione Italiana Libero Teatro Campania.