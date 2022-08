Teatro, al Barbuti Festival l'Apologia di Socrate

Giovedì 4 agosto alle 22 nuovo appuntamento con la rassegna teatrale "Barbuti Festival". In largo Santa Maria dei Barbuti andrà in scena “Apologia di Socrate” di Platone, per la regia di Andrea Carraro. Con Dario Riccardi, traduzione e adattamento di Anna Rotunno, aiuto regia Angelo Ruocco, audio e luci Virna Prescenzo.

Lo spettacolo

L’Apologia di Socrate è una delle autodifese più famose della storia. Nel 399 a.C., il filosofo ateniese Socrate deve rispondere in tribunale dell'accusa di corrompere i giovani, di non riconoscere gli dèi della città e di introdurne di nuovi. Pur essendo accuse di scarsa consistenza, l'imputato è riconosciuto dai giudici colpevole e condannato a morte.