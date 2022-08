Teatro, al Barbuti Festival va in scena "Non ti Pago"

Venerdì 5 agosto alle 21.15 nuovo appuntamento in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, con “Barbuti Festival”. In scena la Compagnia Arcoscenico con “Non ti pago”, un grande classico di Eduardo De Filippo, per la regia e l’adattamento di Rodolfo Fornario.

La compagnia

In scena Roberto De Angelis, Giusy Esposito, Daniele Alfieri, Rosaria La Femina, Alfredo Venosi, Melina Tagliamonte, Aldo Flauto e Luca Fantarella, Teresa Ruggiero, Claudio Ardia, Massimo Rinaldi, Maria Grazie Testa, Natascia Sica. Organizzazione generale Antonella Quaranta. “Ci siamo avvicinati a questo testo con la dovuta attenzione – spiega il regista Rodolfo Fornario - con il timore che si deve alle cose importanti, come tanti testi eduardiani, molti ne conoscono le battute a memoria e quindi è doveroso avere la giusta cura nel metterlo in scena. A modo mio, pur non toccando l’impianto drammaturgico, mi sono divertito nel mettere in scena una caratterizzazione un tantino “fuori registro” giusto per sorprendere, piacevolmente, gli spettatori”.