"Barbuti Festival": il programma completo della rassegna teatrale

Presentata la 38esima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”. “Le stelle sono tante”, questo lo slogan dell’edizione 2023 che si svolgerà dal 3 agosto al 29 settembre 2023. Il titolo fa riferimento sia alla singolare connotazione urbanistica di “teatro sotto le stelle”, sia alle stelle dello spettacolo che, di anno in anno, vanno arricchire il già nutrito parterre di ospiti internazionali del palcoscenico salernitano.

Il programma

Si comincia il 3 agosto con “L’offesa” con Amelia Imparato, per la regia di Andrea Carraro. Il 4 agosto andrà in scena il teatro di Goldoni, con “Le smanie per la villeggiatura”, nell’adattamento di Corradino Pellecchia, per la regia di Alessandro Tedesco. Il 5 agosto spazio ad una grande attrice, Annarita Vitolo, protagonista di uno dei capolavori di Eduardo “Sabato, domenica e lunedì”. Il 10 agosto, Campania Danza e Foglie di Teatro presentano “Girotango”, con le coreografie di Antonella Iannone e la regia di Andrea Carraro. L’11 agosto torna a Salerno Mario Maglione, con il suo concerto classico di voce e chitarra. Il 12 agosto arriva Gianluca Foresi, in scena con Maria Elisabetta Polacco in “Qualcosa fra noi si è rotto, ma non è lo scaldabagno”. Il 17 agosto versione teatrale di “Moby Dick”, con Gaetano e Francesco Fasanaro, nell’adattamento di Corradino Pellecchia. Il 18 agosto l’immancabile Peppe Barra. Il 19 agosto è la volta di un altro attore famoso, Adriano Falivene che con Davide Borrelli porterà in scena “Aspettando Totò”. Il 24 agosto “Alan Turing e la mela avvelenata”, con Stefano Piersanti e Cinzia Ugatti. Il 25 agosto premio Peppe Natella a Anna Mazzamauro e lo spettacolo dell’attrice “Com’è ancora umano lei, caro Fantozzi”. Il 26 agosto Daniela Ioia in “Mamma mia”. Il 31 agosto ritorno amarcord anche per Marino Cogliani, in concerto con “Napoli sempre”. Il ricco cartellone della rassegna dei Barbuti prevede anche due appuntamenti “Incontri” con la danza, a cura di Antonella Iannone. Il 5 settembre con “Nest” e il 6 settembre con “Assenza squilibrio –equilibrio”. Quest'anno ritornerà anche la Notte dei Barbuti, una rassegna parallela a cura di Brunella Caputo, regista e attrice. Quest’anno ci sarà una location ad hoc, lo spazio di Apollonia Hub e un’appendice settembrina dal 15 al 29 settembre con ben 5 spettacoli: “Lucciole all’inferno”– a Pier Paolo Pasolini (15-16 settembre); “Monica – Odellalibertà” (22 settembre); “Lido per mari unici” (23 settembre); “La forma dell’esistenza” (28 settembre) e “Leggendo leggende napoletane” (29 settembre)

Il premio "Peppe Natella"

L’ottava edizione del Premio “Peppe Natella”, quest’anno andrà ad Anna Mazzamauro, veterana delle scene, tra le maggiori attrici del palcoscenico italiano, attiva tanto nel teatro, quanto nel cinema e nella televisione. Il riconoscimento che porta il nome dell’ideatore della rassegna è “Il longobardo”, una scultura ceramica originale di Nello Ferrigno. Dopo la cerimonia di consegna del Premio, l’attrice andrà in scena sul palco dei Barbuti con lo spettacolo dedicato a Paolo Villaggio, un viaggio nella comicità riflessiva di un grande scrittore, autore e attore italiano, che ha inventato un genere portandolo al successo con il personaggio intramontabile di “Fantozzi”.