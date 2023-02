"Balcone a tre piazze": ad Agropoli risate assicurate con Biagio Izzo

Divertimento assicurato mercoledì 1 marzo, alle ore 20.45, al “De Filippo” di Agropoli, dove l’attore partenopeo Biagio Izzo porterà in scena “Balcone a tre piazze”.

La trama

Lo spettacolo è ambientato a Napoli nell'antivigilia di Natale. A causa di una bufera, Alfredo (il protagonista) ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti con lei. Mentre è da solo in casa, sente bussare al balcone. Un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare. È Riccardo, l’amante della signora a fianco. È dovuto scappare sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è tornato a casa prima del previsto. La signora a fianco, però, è Elis, nuova e giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di Alfredo. Alfredo, il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario. Sarà, infatti, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà recuperare il rapporto con sua moglie. E dovrà anche fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto. La bufera inaspettata, insomma, ha sconvolto i piani di tutti i personaggi, che si trovano a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

Le info

Spettacolo fuori abbonamento, in aggiunta agli otto appuntamenti inseriti nel cartellone della settima Stagione teatrale del teatro agropolese, con la direzione artistica di Pierluigi Iorio.

Biglietti disponibili on line su www.cineteatroeduardo.it.

Il botteghino del teatro è aperto martedì e giovedì dalle 16 alle 20. Info al 324. 7879696.