Debutta al Teatro delle Arti il nuovo spettacolo di Carlo Buccirosso

Debutterà al Teatro delle Arti di Salerno "L’erba del vicino è sempre più verde", la nuova commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso. Lo spettacolo inserito nel cartellone 2022/2023, apre anche la stagione teatrale della struttura salernitana gestita dal Cos (Consorzio Operatori dello Spettacolo) con la direzione artistica di Claudio Tortora.

Lo spettacolo

Di scena oltre a Buccirosso ci saranno, in ordine di apparizione, Fabrizio Miano, Donatella de Felice Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo. L'appuntamento è per sabato 19 novembre (ore 21) e domenica 20 novembre (ore 18.30). Per acquistare i biglietti (ancora pochi disponibili) per assistere allo spettacolo di Carlo Buccirosso, ci si può rivolgere direttamente al botteghino del Teatro Delle Arti, aperto tutti i pomeriggi dalle ore 17 alle ore 21