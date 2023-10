Teatro Pasolini, al via il progetto "Tre icone": ad aprire "Charlot il comunista"

Al via il progetto "Tre Icone" al Teatro Pier Paolo Pasolini. Da giovedì 19 ottobre alle ore 21.00 (festivi ore 18.00), la sala multifunzionale a ridosso di Piazza della Libertà a Salerno proporrà una serie di documentari teatrali per ripercorrere la vita, le opere e le gesta di un personaggio.

Il programma

I primi tre episodi di questo progetto, ideato da Claudio di Palma e promosso dal Teatro Pubblico Campano, ripercorreranno le vite di Charlie Chaplin con Charlot il comunista (dal 19 al 22 ottobre), Muhammad Ali con Me, We, Alì (dal 14 al 17 dicembre) e Pier Paolo Pasolini con Solo Pasolini Solo (dal 14 al 17 marzo 2024). Tre Icone vuole unire il processo di in-formazione del documentario al coinvolgimento emotivo del teatro e della performance dal vivo. Vengono ripercorse, nei tre appuntamenti, le vite di grandi eroi del passato per non perdere memoria della loro eredità. Ogni “allestimento” si sviluppa tra le parole del narratore Claudio Di Palma, foto dell’epoca, interviste, estratti di film, filmati originali, musica di accompagnamento.

Info e biglietteria



Teatro Verdi Salerno, 081662141 www.teatroverdisalerno.it

Teatro Pier Paolo Pasolini, 0895648707